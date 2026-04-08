ಕೃತಕ ಅಂಗಾಂಗ ಜೋಡಣಾ ಶಿಬಿರ 10ರಿಂದ

ಹಾಸನ: ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರದ ರಾಜೀವ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏ.10ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕೈ-ಕಾಲು ಜೋಡಣಾ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಚಕ್ರ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಸುವರ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೃತಕ ಕೈ–ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃತಕ ಕೈಗಳು (ಮುಂಗೈ), ಪೋಲಿಯೊ ಪೀಡಿತರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ಸೈಕಲ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗೆ 9844046527 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.ಮೋಹನ್, ರವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಧಾಕರ್, ಡಾ.ರವಿ ಕುಮಾರ್, ವಿನೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>