ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸನಗಳು

ಹಾಸನ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು 240ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜನಜೀವನ, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದಾನಧರ್ಮ, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಡಿ.ವಿ. ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಎ.ವಿ. ಕಾಂತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆನಪಿನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 33ನೇ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ 'ಸುರಭಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ಕೋರವಂಗಲ ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ದತ್ತಿ ಕುರಿತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಯಲಗುಂದ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಅನುಗವಳ್ಳಿ, ದುದ್ದ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರಕ್ಷಣೆ, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಗರುಡ ಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಟಿ. ದ್ಯಾವೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನಜೀವನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನಾಧಾರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸುರಭಿ' ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಮಲೆನಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್ ಚೌಡುವಳ್ಳಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪಾದಕಿ ಡಾ. ಪಿ. ಮಂಜುಳ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಿತಿಯ ಖಜಾಂಚಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಜೈನ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಕೆ. ಶಂಕರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಡಾ. ಶಾಂತಾ ಅತ್ನಿ, ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡನೆ ಆನಂದ್, ಸುಂದರೇಶ್ ಉಡುವಾರೆ, ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಬರಾಳು, ಮಂಜುಳ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಸೀ.ಚ. ಯತೀಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಎನ್.ಎಸ್. ಶಶಿಕಲಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಂದಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾವಿಣ್ಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>