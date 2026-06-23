ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಯಣಿಸಿದ ದೇಶದ ಕಾವಲುಗಾರ: ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೈನಿಕ

<p>ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೇಟಿನ ಒಳಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನೂರಾರು ಮುಖಗಳು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅಪ್ಪಟ ಗೆಳೆಯ ಸಿಗುವುದು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಅದಮ್ಯ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಕೇವಲ 4 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ವಿಧಿಯ ಕ್ರೂರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಣ್ಣಗಳ ಲೋಕದ ನಡುವೆ ಅರಳಿ, ಹಾಸನದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಮರೆಯಾದ ಆ ಅಪೂರ್ವ ಸ್ನೇಹದ ನೆನಪುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.</p><p><strong>ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಮೂಡಿದ ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</strong></p><p>ಕಾಲೇಜಿನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜಗತ್ತು, ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ’ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರೇಡ್ಗಳ ನಡುವೆ, ಆತ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಐರನ್ ಮಾಡಿದ ನೀಲಿ ಶರ್ಟ್, ನೇರವಾದ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡಿಗೆ, ಏನನ್ನೋ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹದ್ದಿನಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ‘ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿ’ಯಂತೆ ಸದಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುದಂತೂ ನಿಜ.</p><p>ಆದರೆ, ಆ ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೋಟೆಯ ಹಿಂದೆ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುವ ಮೃದು ಧ್ವನಿಯೊಂದಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದುಕೊಡಲು ಆತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಮೊದಲ ಪುಟ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಡಿಗೆ ಕರಗಿ ‘ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೀಸೆ’ಯಂತೆ ಕಂಡಾಗ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಕ್ಕ ಆ ಕ್ಷಣ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.</p><p><strong>ನೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ</strong></p><p>ಆತನಿಗೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಆತನ ಶಿಸ್ತಿನ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಸದಾ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಿದ್ದ ಆತ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೂಕಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಗದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೈಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಓದಲು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದ.</p><p>ನೋಡುಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸತ್ಯವೊಂದಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ‘ಮೋದಿ-ಮೆಲೋನಿ’ ಜೋಡಿಯ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ, ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಕನಸು ನನಸಾದ ಸಂಭ್ರಮ; ವಿಧಿ ತಂದ ಮಹಾ ದುರಂತ</strong></p><p>ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಜೀವನದ ಮಹದಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ, ಆ ಇಡೀ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಊರಿಗೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವದು. ತರಬೇತಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿಯಿತ್ತು. ಆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರು ತಾನೇ ಊಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆ ಭೀಕರ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ, ಆ ಯುವ ಯೋಧನನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿತು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೆತ್ತವರ ಕಣ್ಣೀರು, ಗೆಳೆಯರ ನೋವು ಆ ರಸ್ತೆಯ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೋಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಕಾಡುವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಉಳಿಯುವ ನೆನಪು</strong></p><p>ಅಂದು ನಾನು ಆತನನ್ನು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕರೆಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಆತ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕಣ್ಣೀರು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆತ ಇಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಸಮ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಅಳಿಸಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ದೇಶ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕ, ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬಾನಂಗಳದಿಂದ ತನ್ನ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ.</p>.<p><strong>(ಲೇಖಕಿ: ನಲ್ಯಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಪ್ರಥಮ ಬಿಎ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾಲೇಜು-ಸ್ವಾಯತ್ತ. ಹಾಸನ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>