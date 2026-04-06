‘ಪಾಲಕರು, ರೈತರನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಿಸಿ’

<p>ಹಾಸನ: ‘ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ–ತಂದೆ, ನಾಡು ಹಾಗೂ ಅನ್ನದಾತ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸ್ಮರಿಸಿ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ವೈ.ಎಸ್.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್–ಗೈಡ್ಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಚಳವಳಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಯಿ, ನಾಡು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾತ ರೈತರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಸ್.ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸ್ಕೌಟ್ಸ್–ಗೈಡ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ಪರಿಸರ, ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್–ಗೈಡ್ಸ್ ಘಟಕಗಳು ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>5 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಂಚನಮಾಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗೈಡ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಜಯಾ ರಮೇಶ್, ಕವಯತ್ರಿ ರೇಖಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ರೋವರ್ ಲೀಡರ್ ಆರ್.ಜೆ. ಗಿರೀಶ್, ಬಿ.ಪಿ. ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಳ್ಳಿ ತಮ್ಮಯ್ಯ ವರ್ಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-36-465892128</p>