ಹಾಸನ: 'ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಎಲ್ಬಿಎ (ಕಂಠಪಾಠ ಆಧಾರಿತ) ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ಬದಲು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಟಿ.ಎಂ. ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ 10 ರಿಂದ 15 ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಸೇರಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಠಪಾಠದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 636 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಶೇ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕರು ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಬಿಎ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಂದೆ ಡಿಎಸ್ಇಆರ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಐಇಟಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಬೋಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>