‘ಬದುಕಿಗೆ ಕೌಶಲವೇ ಮೂಲಾಧಾರ’

ಹಾಸನ: 'ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕೌಶಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಕೈಚಾಚದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲು ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು. ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಗಮನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮಲ್ನಾಡ್ ಮೆಹಬೂಬ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಝುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಹಮದ್, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಮಾ ಅಮ್ರೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ನಡೆದವು. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>