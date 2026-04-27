ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು: ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ, ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾ ಕೋಶ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅನುಬಂಧ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚಕ ರೇವಣ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ರಕ್ತದಾನದಿಂದ 3 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತದಾನದಿಂದ ದಾನಿಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಮೇಶ್ ಎನ್.ತೆವರಿ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಲಕೋಟಿ, ಯುವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಬರರಾಮೇಗೌಡ ಜಿ.ಇ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಕೇರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುಡಗೇರಿ, ದಿನೇಶಪ್ಪ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಫಕೀರೇಶ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಶಶಿ ಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪದಮಠ, ನಾಗರಾಜ ದೊಡ್ಮನಿ ಬಸಪ್ಪನವರ, ಮಹೇಶ ಡಮನಾಳ, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪನವರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>