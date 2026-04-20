ಮಕ್ಕಳ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ; ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರಿ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ

ಹಾವೇರಿ: ಘಟನೆ 1: ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕ, ತಂದೆಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಬೈಕ್ ಗುದ್ದಿಸಿದ್ದ. ಸ್ಥಳೀಯರು ವೃದ್ಧೆಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ.

ಘಟನೆ 2: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಬೈಕ್ ಸಮೇತ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉಪಚರಿಸಿದರು. ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಆ ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ.

ಘಟನೆ 3: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ, ಅತೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿ ಆಟೊವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಬಾಲಕನನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಟೊ ಚಾಲಕ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಆ ಬಾಲಕನ ವಯಸ್ಸು 15.

ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರು, ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು, ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಂಚಕಾರ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೈಕ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ತಂದೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. 'ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ವಾಹನ ನೀಡಿದರೆ, ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳ ರಸ್ತೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಟಿಒ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಕ್ ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು, ಮಕ್ಕಳ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಹೋಟೆಲ್–ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ತರಕಾರಿ–ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬಾಲಕರು ಸಹ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡದಂತೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಣುಕಿಸುವಂತಿದೆ.

ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ, ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರು, ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದಿತೋ ? ಎಂಬುದನ್ನು ಯೋಚಿಸದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ. ಪೋಷಕರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಎದುರಾಗುತ್