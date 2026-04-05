‘ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ’

ಶಿಗ್ಗಾವಿ: 'ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರೋಗಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಬಂಕಾಪುರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲುಬು ಹಾಗೂ ಕೀಲು ರೋಗಗಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ದೇವೇಂದ್ರ ಎಚ್. ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಕ್ಯೂರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಉಚಿತ ಎಲಬು ಕೀಲು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ರೋಗಗಳ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ, ಹೃದಯ ರೋಗಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೂಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾದ ವೇಳೆ ಬೇಗನೆ ಮುರಿಯುವುದು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ದೇಹ ಬಾಗಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಸಂಧಿವಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಾಯು ವಿಹಾರ, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಂಕಾಪುರ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಮೂಲಿಮಠ, ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಶರತ್ ವಿಜಾಪುರ, ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸಚಿನ್ ಔರಾದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>