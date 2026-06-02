ಮುಗಿದ ರಜೆ; ಶಾಲೆಯತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಜ್ಜೆ

ಹಾವೇರಿ: ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸಮವಸ್ತ್ರ. ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಪಾಟಿಚೀಲ. ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಟೈ ಹಾಗೂ ಐ.ಡಿ. ಕಾರ್ಡ್. ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಎರಚಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಂಡುಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳಿವು. ಜೂನ್ 1ರಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಗಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ತಳೀರು–ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹೂವು ನೀಡಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಇಡೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು.

ನಗರದ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೂವು ಎರಚಿ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಸಿಕರಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ ದಂಡಿನ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ ದಂಡಿನ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲೇಶ ಕರಿಗಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260602-22-1096010534