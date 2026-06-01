370 ಕೊಠಡಿ ಶಿಥಿಲ; ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ

<p><em>ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ</em></p>.<p>ಹಾವೇರಿ: ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಗೋಡೆಗಳು. ಹಾರಿಹೋದ ಹಂಚುಗಳು. ಚಿಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೋರುವ ಚಾವಣಿ. ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆಗಳು. ಭಾಗಶಃ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಯದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮಕ್ಕಳು...</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ 219 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿದು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,283 ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 219 ಶಾಲೆಗಳ 370 ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 2,500 ಕೊಠಡಿಗಳು ಭಾಗಶಃ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಲವು ಇಲಾಖೆಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ತರಗತಿಗಳು ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿಯೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ರಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೊಣೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯವರು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೇ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂಗಾಗಿ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡ್ಲಾಪೂರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಚಾವಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ, ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಳೆ ಶುರುವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ನೋವು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ–5ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಠಡಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ನಾಗೇಂದ್ರನಮಟ್ಟಿಯ ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿಪುರ, ಅಗಡಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ನಾಗನೂರು, ಕುರುಬಗೊಂಡ, ಹಾವನೂರು, ಶಾಖಾರ, ಸಂಶಿ, ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ, ಹಳೇರಿತ್ತಿ, ಕುಳೇನೂರು, ಕನವಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲಾಪುರ, ನೆಲೋಗಲ್, ನೆಗಳೂರು, ವರದಾಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ, ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಹಾನಗಲ್, ಸವಣೂರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ಶಿಗ್ಗಾವಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾಗೂ ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-22-508413594</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>