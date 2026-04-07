‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೌಕರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು’

<p>ಹಾವೇರಿ: ‘ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು ಅತೀವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಹಾಗೂ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನೌಕರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಿತನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಜಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ’ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಹಾನ ಸಂತರು ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾವೇರಿ ವಿವಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವವರು, ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ವಿಫಲತೆಗೆ ಎದೆಗುಂದದೇ ಸಾಗಿದರೆ, ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು, ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜ್ಞಾನ– ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ: ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಹಿಂಚಿಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಘಟಿಕೋತ್ಸವವೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುವ ಸಮಯ. ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವುದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೈವತ್ವ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ. ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ. ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ–ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ಮದ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಭಾವ್ಯಕ್ಯ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠವೂ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ನ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಸುರೇಶ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂದಿನ ಸಂಸದ ಐ.ಜಿ. ಸನದಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಫಲವಾಗಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೇ ಕೇಂದ್ರವು, 2023ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಈಗ ವಿವಿ ಅಡಿ 22,529 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ 6 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಎಂ.ಬಿ.ಎ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ., ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ರೇಣುಕಾ ಮೇಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260407-22-1069828566</p>