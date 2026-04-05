ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಹಾವೇರಿ ವಿ.ವಿ ಮೊದಲ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಗುರುವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ನಾಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಆ ಯೋಜಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಮಾಣಿ, ನಾಗಮ್ಮ ಎಸ್, ರೇಣುಕಾ ತಿರಕನಗೌಡ್ರ, ಯಶೋದಾ ಮಡಿವಾಳರ, ಆದಿತ್ಯ ಹಾಲಮ್ಮನವರ, ಕಾಂತೇಶ ತಳವಾರ, ಚೇತನ ಲಮಾಣಿ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಎಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಚ್, ಅಕ್ಷತಾ ರಾವಜಿ, ಸಂಗೀತಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಪವಿತ್ರಾ ಹೊನ್ನತ್ತಿ, ಕವನಾ ಜಿ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>