ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಗುರುವಂದನೆ

<p>ಹೆತ್ತೂರು: ಸಮೀಪದ ಶುಕ್ರವಾರಸಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2000–2003ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇರಿದ್ದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎನ್., ನಂಜಪ್ಪ ವೈ.ಬಿ., ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಜಿ.ಆರ್., ಜಯಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಸ್., ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಎನ್.ಪಿ., ಯೋಗರಾಜ್ ಎಂ.ಎನ್., ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್., ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಚ್.ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಗಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಅವರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗುರುಗಳು, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಷಣ, ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಮಿಲನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸಮೂಹ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-36-933307518</p>