ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ

<p><em>ಅಜಕ್ಕಳ ಗಿರೀಶ ಭಟ್</em></p>.<p>‘ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಏನೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಣ’ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ 19, ಲೇ: ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ) ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಈ ಬರಹದ ಉದ್ದೇಶ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರಿ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರುವ ಬೋಧನೇತರ ಹೊರೆಗಳು, ಕನ್ನಡ–ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಖಾಸಗಿ–ಸರ್ಕಾರಿ ಎನ್ನುವ ವಿಭಾಗ, ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮೇಲುಸ್ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧನಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ–ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ–ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವಿರುವುದು ಬೋಧನೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಬಹುದು. ಒಂದು, ಭಾಷೆಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡದಿರುವುದು. ಎರಡು, ತರ್ಕಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸದೆ ಇರುವುದು. ಮೂರು, ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಬರೀ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಸುವ ರೀತಿಯ ಬೋಧನೆ ಇರುವುದು. ಇವು ಮೂರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ತರ್ಕಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲು ಭಾಷೆ ಅಗತ್ಯ. ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವಿಷಯದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಕಲಿತುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಕಲ್ಪನೆ ಇವೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಬೀಜಗಣಿತದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸರಳ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ, ‘ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿಕೊಂಡ ಹಿರಿಯರೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ವಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ತರಬೇತಿ! ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ‘ಸಮಸ್ಯೆ’ಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು; ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದು. ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ‘ಸಮಸ್ಯೆ’ಯು ಗಣಿತದ್ದೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಇತಿಹಾಸದ್ದಿರಬಹುದು; ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನದ್ದಿರಬಹುದು; ರಾಜಕಾರಣದ್ದಿರಬಹುದು.</p>.<p>ಉನ್ನತಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯದು. ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹರೆನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಆ ‘ಪಬ್ಲಿಕ್’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಲೇಜು–ವಿ.ವಿ.ಗಳ ಬೋಧಕರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ (ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ‘ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ’ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ವಸುನಿಷ್ಠ’ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೆಯೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು; ಆ ರೀತಿ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಾಹುಳ್ಯ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವೇ ಬೋಧಕರ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ‘ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ’ಯ ಭ್ರಮೆ ಇಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೇ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ! ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ವಿ.ವಿ.ಗಳು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು (ಸಿಲೆಬಸ್) ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರುರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾದರೆ ‘ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್’ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ–ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲು ಇರುವ ಅಡ್ಡಿಯೇನು ಎಂದು ಆಡಳಿತಾರೂಢರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬರುವ ಉತ್ತರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯತ್ತಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-51-1355925752</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>