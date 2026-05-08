ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸುವ ಭಾಷೆ: ಎನ್‌. ಸುರೇಶಕುಮಾರ

ಹಿರೇಕೆರೂರ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಗನಿಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಸುರೇಶಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನ 112ನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ.ಗೌಡರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ಚಿಂತಕರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಿಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಸ್ ಬಿ ಚನ್ನಗೌಡ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಬಡಳ್ಳಿ , ಪಿ.ಎಸ್.ಸಾಲಿ , ಕೆ.ಜಿ.ಮಡಿವಾಳರ, ಪಿ.ಬಿ.ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ, ಸಿ.ಎಸ್.ಚಳಗೇರಿ, ಎನ್.ಎಸ್.ಹೆಗ್ಗೇರಿ , ರಾಮಣ್ಣ ತೆಂಬದ , ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೋರಿಗೌಡ್ರು, ರಮೇಶ ಪೂಜಾರ, ಎಸ್.ಎಂ.ಬಣಕಾರ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ, ಬಿ.ವಿ.ಸೊರಟೂರ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಂ.ಎಂ.ಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>