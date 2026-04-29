‘ನೊಂದವರ ಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ನೊಂದವರು, ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಭೂರಹಿತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಜುಲೈ 26 ರಂದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಗೆ ನೇಮಕ: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ (ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಬಸವರಾಜ್ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ (ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ).</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಮಾರುತಿ, ಬಿ.ವಸಂತ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ, ರಂಗನಾಥ್ ಬಗ್ಗನಡು, ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ, ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಾದಿಕ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಕೆಂಚಪ್ಪ, ದೇವರಾಜ್, ಆಟೋ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್.ಎನ್.ಅಶೋಕ್, ಟಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ದಾಸಪ್ಪ, ಗೌಡೇಶ್ವರ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಬಣಕಾರ, ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ, ವೈ.ಎಚ್.ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, ಬಸಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ, ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಹರಿಜನ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಸೋಮಣ್ಣನವರ, ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ, ಬಸವರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್, ಹುಚ್ಚಗೆಪ್ಪ, ಎಚ್. ದುರ್ಗೇಶ್, ರವಿ ಚಂದ್ರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>