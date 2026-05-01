‘ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಲಿ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿರುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಟಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೀರಣ್ಣನ ಮಾಳಿಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕನಸಿನಂತೆ ಸಮ ಸಮಾಜ, ಬಸವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಬೇಕು. ಸ್ಮಶಾನ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಭಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಇದು. ಸತ್ತವರು ಪ್ರೇತಾತ್ಮವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹೊದಿಗೆರೆ ರಮೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಜಗುಣ, ಆದಿರಾಳು ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಜಯದೇವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಿಂಗಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>