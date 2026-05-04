‘ಪರಸ್ಪರ ಕಷ್ಟ–ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಹಿರಿಯೂರು: 24 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಂತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲದ (ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ಯೋಧ ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2002ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಅನಿಶ್ಚಿತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯಾ, ರೂಪಾ, ದಾದಾಪೀರ್, ಹನುಮಂತರಾಯ ಈಗ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರೋಣ. ಸ್ನೇಹ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದ. ಪರಸ್ಪರ ಕಷ್ಟ–ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸೋಣ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದವರಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಚಿನ್ಹೆ ಇದ್ದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶಿವು ಖಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರವೀಣ್, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್, ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಚೌಧರಿ ಅಲ್ತಾಫ್, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸತೀಶ್ ದಳಪತಿ, ಯೋಗಾನಂದ, ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂ.ರಮೇಶ್, ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಚಿದಾನಂದ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಮಹಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮಾರುತಿ, ಹನುಮಂತರಾಯ, ಅಂಬಾದೇವಿ, ವಿಮಲಾಕ್ಷಿ, ಮಂಜುಳ, ಶಶಿಕಲಾ, ಲತಾ, ಕವಿತಾ, ರೂಪಾ, ಪುಷ್ಪಾ, ದಯಾವತಿ, ಗಿರಿಜಮ್ಮ, ಶಾರದಾ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ