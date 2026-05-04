ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಹಿರಿಯೂರು: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಖೆಗೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸೇರಿ 17 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಇಬಿ ಕಾಲೊನಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಚ್. ಲೋಕಮ್ಮ, ಮುಂಗಸವಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಸುನಂದಮ್ಮ, ಲಾಯರ್ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ವೈ.ಸಿ. ದೇವರತ್ನ, ಭರಂಗಿರಿ ಶಾಲೆಯ ಜಿ.ಎಸ್.ನವೀನ, ಹೇಮದಳದ ಕೆ.ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಇದ್ದಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯ ಹಸೀನಾ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿಯ ಎಸ್.ವಿ. ನಾಗೇಶ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಶಾಲೆಯ ಬಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬೆಳಗಟ್ಟದ ಡಿ. ಮುರಳೀಧರ, ತಿರುಮಲನಗರದ ಜಿ. ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ವೇದಾವತಿ ನಗರ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಎಚ್. ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಕಾತ್ರಿಕೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಎಚ್. ಕೋಟಿಲಿಂಗಯ್ಯ, ಗೌಡನಹಳ್ಳಿಯ ಎಚ್. ದಾದಾಪೀರ್, ಬಿದರಕೆರೆ ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೊನಿಯ ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಶಾಲೆಯ ಎನ್.ಪಿ. ಮಹೇಶಣ್ಣ, ಹೂವಿನಹೊಳೆ ಶಾಲೆಯ ಎಂ. ದಿವ್ಯನಾಥ್, ನಂಜಯ್ಯನಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಎಂ.ಜೆ. ಮಧುಸೂದನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಚಿತ್ರಾಲ ಮಹೇಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.