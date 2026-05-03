‘ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆಯಿರಿ’

ಹಿರಿಯೂರು: 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ. ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮೆರೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಇನ್ನರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಶ್ರೀ ಸಾಗರ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರೋಟರಿ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಇನ್ನರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಚೀಲ ಬಳಸುವಂತೆ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಲಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗೋಪಾಲಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇನ್ನರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೋಷನಿ ಮಹೇಶ್, 'ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೌಮ್ಯಾ, ಪದ್ಮಜಾ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, ರಚನಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲತಾ ಅನಿಲ್, ಪದ್ಮಾ ಆನಂದ್, ಸ್ವರ್ಣಾ, ಸುವರ್ಣಾ, ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಗೀತಾನಾಗೇಶ್, ಸೌಜನ್ಯ, ಉಮಾ ನಿರಂಜನ್, ವೀಣಾ ಸುರೇಶ್, ಹೇಮಲತಾ, ನಿರ್ಮಲಾ ಮಹಂತೇಶ್, ತ್ರಿವೇಣಿ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರೂಪಾ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲತಾ ಗೌಡ, ಇಂಪಾ ರಿತೇಶ್, ಯಮುನಾ, ರೇಣುಕಾ, ಪ್ರತಿಭಾ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಜಾತಾ ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260503-44-2103937837</p>