‘ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಬಲವರ್ಧನೆ’

ಹಿರಿಯೂರು: ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾವು ಅಬಲೆಯರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಚ್. ಲೋಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಹಿಳೆ ಮೊದಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಹಲವು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗದು. ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕ ಉಪಕಸುಬುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೇ ಸಾಥಿ ಎಂಬಂತಾದರೆ ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗದು ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ. ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್.ಎ. ಸ್ವಪ್ನ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಆರ್. ನಿರ್ಮಲ, ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಎಚ್.ಡಿ. ತಿಪ್ಪಮ್ಮ, ಮೆಹಬೂಬಿ, ರತ್ನಕ್ಕ, ಜ್ಯೋತಿ ಜೋಶಿ, ಮಮತಾ, ಜಯಮ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>