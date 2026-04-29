ಕುಣಿಗಲ್: ಯುವಜನರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆ ಅರಿವಿನ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗಭೂಷಣ ಬಗ್ಗನಡು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊಳಲುಗುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಇತರರ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಭೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಬೇಕು. ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬೆರೆತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಕೊಂಡಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಟಿ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಮಾಂಜನಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಘು, ತ್ರಿವೇಣಿ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ ರವಿ, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಲುವಮೂರ್ತಿ, ಸಂತೋಷ್, ಉಷಾರಾಣಿ, ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಸಿ.ಜಿ.ನಾಗಮಣಿ, ಸಹ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಮತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಮೋಹನಕುಮಾರ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಾಧ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>