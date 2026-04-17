ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು: ಸಮೀಪದ ಜಾವಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಶಾಲೆಯು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 196 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಎಂ.ಬಿ. ಶೇ 97.6, ಜಾಹ್ನವಿ ಎಸ್. ಶೇ 97.2, ಪ್ರಣತಿ ಎಚ್.ಜಿ. ಶೇ 97.2, ನೆಹಾಲಿ ಅರೆಕೆರೆ ಚೌಡೇರಾ ಶೇ 96.6, ಧನ್ವಿನ್ ಟಿ.ಜಿ. ಶೇ 96, ಸಮೀಕ್ಷಾ ಪಿ. ಶೇ 95.8, ಸುಕ್ಷಾ ಶೇ 95., ಚರಿತ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಶೇ 95.6, ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಶೇ 95.6, ಭರತ್ ಎ.ಸಿ. ಶೇ 95.4 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ