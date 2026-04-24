‘ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಮಾನತೆ’

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: 'ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯವು ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 'ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿರು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಅಗೌರವದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಯುವಜನತೆಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಏಟುಕೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಗಲಾಚುವಂತಾಗಿದೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ತಪ್ಪು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಬದುಕನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಶಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಓದಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶ್ರೀಧರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಯರಾಂ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎನ್.ಆರ್.ಶಿವರಾಂ, ನಯನಾ, ರಂಜಿತಾ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಸುಮತಿ, ಸಂತೋಷ್, ಶಿಲ್ಪಾ, ಗುರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>