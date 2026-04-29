ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ

<p>ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ. ಯುವಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ತನಗಿಷ್ಟದ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ್ದೇ ಕಾರಣ. 15ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಸಿದ್ದ ‘ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತು’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಯುವಜನಾಂಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಿದುಳು, ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 7ರ ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಲೇಬಾರದು. ದೇಶದ 142 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 45 ಕೋಟಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಿದುಳಿನ ತೂಕ 1,300 ಗ್ರಾಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹವ್ಯಾಸ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನ, ಶಿಸ್ತು ಕಾರಣ. ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿಚಲಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಯುವಕರು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರು ದುರಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿಯರು ಯುವತಿಯರಾಗುತ್ತಾ, ಬಾಲಕರು ಯುವಕರಾಗುತ್ತಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 ರಿಂದ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಲು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳ ಒತ್ತಡ, ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಡ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡದೆ ಅವರಂತೆ ನಾವೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಾಸನ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಬಿ.ವಿ. ಜಗದೀಶ, ಸೇಲಂನ ಪೆರಿಯಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಯು.ಎಚ್. ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಶ್ವೇತಾ ನಾಯಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಮಧುಶ್ರೀ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-36-1660868915</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>