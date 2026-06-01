‘ಸಿದ್ಧತೆ, ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ’

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ಸಿದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗಲೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಛೇಂಬರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಪಿ. ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಏನಾದರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಕೆಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ನೀಡದೆ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಗೋಕುಲ್, ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತೀವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಸದಸ್ಯರು, ದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಸವಾಂಬ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ. ಹಾಗೂ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ರೋಹಿತ್, ಸ್ಪಂದನ್, ಕೆ.ಜಿ. ಸುರೇಂದ್ರಗುಪ್ತ, ವಾಸವಾಂಬ ಕೋ ಆಪರೇಟೀವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಿಇಒ ಎಸ್.ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ. ವಿ.ಎ.ಕಿಶೋರ್, ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಎ.ಜಿ. ರಾಮನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>