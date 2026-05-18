ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಬೆಂಕಿರಹಿತ ಅಡುಗೆ

ಹೊನ್ನಾಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಕಿರಹಿತ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

10 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಬಿ.ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಬ್ರೆಡ್ ಕೇಕ್, ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡೆ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಖಾದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೆಸಿಪಿಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದವು.

ದ್ವಿತೀಯ ಬಿ.ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ತೃತೀಯ ಬಿ.ಎ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.

ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನೀಯ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಬಸವರಾಜ್, ಕುಮಾರನಾಯ್ಕ, ಪ್ರವೀಣ್ ದೊಡ್ಡಗೌಡ, ಕಚೇರಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎನ್. ಲೋಕೇಶ್ವರ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನರಗಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್, ಶ್ವೇತಾ, ಉಮಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ