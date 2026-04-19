ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ

ಹೊನ್ನಾವರ: 'ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿನಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ವಿಧೇಯತೆ ಮೊದಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂಗೀತ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಜಿ.ಭಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಕರಿಕಾನ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಭಾಗದ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿ.ಆರ್.ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಬಲಾ ವಾದಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಕಲ್ಭಾಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕಾವ್ಯಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.ವಿನಾಯಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಪದ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>