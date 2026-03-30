ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ: ಮಾಧವಿ

ಹೊನ್ನಾವರ: 'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕವಿ ಮಾಧವಿ ಭಂಡಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮತಾ ಬಳಗದಿಂದ ಕವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ಮಹಿಳಾ ಚೈತನ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವೃಂದಾ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಹೆಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅರುಣ ಮಡಿವಾಳ, ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ, ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾರದಾ ಕೆರಕೋಣ, ಗೃಹಿಣಿ ಶೈಲಾ ಕರ್ಕಿ, ದರ್ಜಿ ಸುಮಂಗಲಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಗಳಾ ಪಟಗಾರ, ವಕೀಲೆ ಸರೋಜಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪವಿತ್ರಾ ಚಿಕ್ಕನಕೋಡ ಅವರ 'ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಯುದ್ಧ, ಸಾಕು ನಿಲ್ಸಿ' ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕೃತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 'ಸಮತೆಯೆಡೆಗೆ' ರಂಗರೂಪಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಿದವು.