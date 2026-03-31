ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: 'ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಂಪ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಲಿಗಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚನ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಂಚನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೀಳಗಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೋಮಲಿಂಗ ಬೇಡರ ಆಳೂರ ಅವರ 'ಗೋರಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ' ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಹುರುಕಡ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರ 'ಕನ್ನಡಮೆನಿಪ್ಪಾ ನಾಡು' ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಚನ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಾದ ಬೀರಬ್ಬಿ ಬಸವರಾಜ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಲ್ಕಿಒಡೆಯರ್, ಅಕ್ಕಸಾಲಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ಹ್ಯಾರಡ, ಸಿ. ಸೋಮೇಶಪ್ಪ, ಕಲಾವತಿ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಶ್ರೀಲತಾ, ನಾಗಮಂಜುಳಾ ಜೈನ್, ಟಿ. ಶಂಶಾದಬೇಗಂ, ಎಚ್.ಬಿ. ಶಾಂತಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕವಿ ಎ.ಎಸ್.ಮಕಾನದಾರ ಅವರ 'ದರ್ವೇಶಿ ಪದ್ಯ' ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಾ ಶಲವಡಮಠ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತಿ ತೋ.ಮ. ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕವಿಗಳಾದ ಎ.ಎಸ್.ಮಕಾನದಾರ, ರಾಮಪ್ಪ ಕೋಟಿಹಾಳ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ನಾರಾಯಣದಾಸ್, ಸವಿತಾ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>