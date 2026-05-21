ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಹೊರ್ತಿ: ಸಮೀಪದ ಜಿಗಜೀವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಕೌದೇಶ್ವರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಮಹಾರಾಜರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧುಕರ ಲಾಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಹಾಗೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಪ್ರಯೋಜನ ಪೆಡಯಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಬಿರಾದಾರ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಳಗಾನೂರ, ಶ್ರೀಮಂತ ನಿಂಬೂಣಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಂಬಾರ, ಅಮಸಿದ್ದ ಬಿರಾದಾರ, ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>