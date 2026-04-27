ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರ

ಹೊರ್ತಿ: ಹೊರ್ತಿಯ ಮಂತ್ರಾವಾಯಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಎಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ– ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಪ್ಪಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊರ ತೆಗೆಯುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಪ್ಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಎಚ್ ಆರ್. ಭೋಸಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಂಬರುವ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ95ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಉಪ್ಪಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್ ಎಸ್.ಮಠಪತಿ, ಎಸ್ ಎನ್.ಕೊಳೇಕರ, ಆರ್ ಟಿ. ವಸ್ತ್ರದ್, ಕೆ ಬಿ. ಸಂಕ, ಟಿ ಬಿ.ಮಸ್ಕಿ, ಜಕ್ಕಪ್ಪ ಕರಂಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>