ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಲು ರಂಗಶಿಬಿರ ಅವಶ್ಯ: ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಹೊಸದುರ್ಗ: 'ನಾಟಕಗಳು ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಅವು ಮನೋವಿಕಾಸದ ಸಾಧನಗಳು. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸತ್ವ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಈ ಶಿಬಿರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 'ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ' ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಬಿರವು ಕೇವಲ ಕಲೆಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆ. ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಸಂಕೇತ. ಇದು ಮುಖಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ 'ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶಿಬಿರವು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಂತೆ ಇರಬೇಕು. 15 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಗಣಿತದಂತಹ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಯ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಶಿಬಿರವು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಂದೆ– ತಾಯಿಯ ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್. ರೇವಣಸಿದ್ಧಯ್ಯ, ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪುರಪ್ಪ ಮನೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಮಂಜುನಾಥ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮರಿಯಮ್ಮ, ರಮೇಶ ಕಾವ, ಶ್ವೇತ ಕಾವ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>