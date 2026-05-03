ಚಾಣಕ್ಯ: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮ್ಸಿಂಗ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸತತ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.

11 ಮಂದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಗಣೇಶ್ (616), ಎಚ್.ಅಮೂಲ್ಯ (609), ಎನ್.ಶಿವರಂಜನ್(596), ಸಿ.ಎಂ.ನಯನ ಗೌಡ(588), ಬಿ.ಯಶ್ವಂತ್ (587), ಎಚ್.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ(585), ಎಚ್.ಎನ್.ಸೌಮ್ಯ(579), ಎಸ್.ಪವನ್(563), ಎ.ಹರ್ಷಿತ ಬಾಯಿ (560), ಐಶ್ವರ್ಯಾ(548) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಚಾಣಕ್ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಸುಮಾ ರಾಜೇಶ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ವೇತರಾಣಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಅನಿತಾ, ಕಮಲಾ ಕಾಂತ್, ಪವಿತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ದಿನ್ನಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಎನ್. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್, ಎಲ್ ವೀಣಾಬಾಯಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-15-339888756