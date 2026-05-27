ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ; ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಮ

ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಕಲಿ ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ 430 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ 1,500 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಶೋಧನಾ ಎಸ್ಒಪಿ ಸಮಿತಿ ಈ ನಕಲಿ ಹಗರಣದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ 430 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಂ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಫೆ.17ರಂದು ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಆಯಾಯ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ (ಎಸ್ಒಪಿ) ತಂಡ ರಚಿಸಿತು. ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ನೈಜತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ನಕಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>1,500 ನಕಲಿ ಬೋಧಕರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಸ್ಒಪಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೂ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>