ಸತತ 7 ನೇ ವರ್ಷವು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಹೊಸಕೋಟೆ: ನಗರದ ಎಂ.ವಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಲೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 7 ವರ್ಷವು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 9, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 20, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್. ನಾಯಕ್ ಶೇ 96.2, ಆರ್. ಲಹರಿ ಶೇ 91.8, ಡಿ.ತರುಣಿಕ ಶೇ.89.6, ಅನನ್ಯ ಕೆ.ಎಂ. ಶೇ 87.2, ಶಶಾಂಕ್ ಗೌಡ ಪಿ. ಶೇ.86, ತನುಶ್ರೀ ಎಂ. ಶೇ.86, ನೇಹ ಎಸ್. ಶೇ 85.6, ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಶೇ.85.4, ಸುಮಾ ಸದಾಶಿವ ಚಾಲನ್ನವರ ಶೇ.85 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260418-15-86186206</p>