ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ 462ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬುಧವಾರ 'ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ' ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿ ಸುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಎನ್. ಆರಾಧ್ಯಮಠ ಅವರು 'ಗ್ಲೋಬ್ ಥಿಯೇಟರ್' ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವನ ರಚನೆ, ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟ್, ಪೆನ್ಸೀಲ್ ಆರ್ಟ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾಕೃತಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. . ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರೊ.ರವಿಕಿರಣ್, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ಸುಷ್ಮಾ ಹೂಗಾರ್, ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಶಿವಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕಣ್ಮಣಿ, ವಿನಾಯಕ ಚಲವಾದಿ, ಕೆ.ಆನಂದ್, ಸುಮ್ಮಯ್ಯ ಖಾನುಂ, ಅಕ್ಷಯಾ ಸಿಂಗ್, ಬಸವರಾಜ ಜಿ., ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಎಚ್. ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>