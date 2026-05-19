ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಎಲ್ಲರದು

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): 'ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ (ಎಎಸ್ಐ) ಹಂಪಿ ವೃತ್ತದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಮಲಾಪುರದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಜನತೆ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಪಿ 1986ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ತಾಣ ಹಂಪಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಈ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಂಪಿಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವಂತ ಬಯಲು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಕುರುಹುಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಶಾಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಲಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ಉತ್ಕನನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳು, ತಾಮ್ರದ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಶಾಸನಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು, ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಂಕಜ್ ಕುಮಾರ್, ಎಎಸ್ಐ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದೇವರಾಜ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.