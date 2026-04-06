ತದ್ವಿದ್ಯ ಸಂಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ 30ರಿಂದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ತದ್ವಿದ್ಯ ಸಂಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಏ.30ರಿಂದ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ 'ತದ್ವಿದ್ಯ ಸಂಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ 2026' ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸೌರಭ ಕೊಕಟನೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳು, ಚರ್ಚೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರಲಿದೆ. ಸಂಹಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪಾರಾಯಣ, ಚರ್ಮರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗ್ರಹಣಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸದ್ಯ 470 ಜನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ 800 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ₹4 ಸಾವಿರ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಇದ್ದು, ವಸತಿ, ಊಟ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು. ಡಾ.ಜೆ.ಆರ್. ಜೋಶಿ, ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ರಾಮರಾಜ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>