‘ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆದಾರ’ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ: ನಿಟಾಲಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಕೌಶಲಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಜೇಥಿಯಾ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡಾ.ವಿ.ಬಿ.ನಿಟಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆದಾರ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಶಮನ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆರೈಕೆಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಉಪಶಮನದ ಆರೈಕೆಗಳು ಯಾವುವು, ಅವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುದು ಹೇಗೆ, ದೇಹ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಔಷಧ ನೀಡುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರು ತರಬೇತಿ ನೀಡುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ರಮೇಶ ಬಾಬು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಸಕ್ತರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಲೊನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಮಂದಿ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತರಬೇತಿ ನಂತರ ನವನಗರದ ಹಾಸ್ಪೈಸ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮಾನವೀಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಪರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಮೊ: 93538 65757/ 93417 98093 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಶಾನು, ಡಾ. ಸುನಿಲಕುಮಾರ ಕುಕನೂರ, ಅಮೃತಲಾಲ ಪಟೇಲ, ಕೆ. ಪ್ರಲ್ಹಾದ ರಾವ್, ಅಮರೇಶ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>