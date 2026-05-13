‘ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮನೋಭಾವಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಮಲ್ ಶಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರೈಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆ್ಯಡ್ಮೇನಿಯಾ– 2ಕೆ26 ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸ್ಟ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾ ಯಿತು. ಕೆಎಲ್ಇ ಸಿಬಿಎ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಂಡಸಮಗ್ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರೈನ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಿಬಿಎ- ಪ್ರಥಮ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಬಿಬಿಎ (ಸಿಬಿಎಎಲ್ಸಿ) ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಜೈನ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು– ಪ್ರಥಮ, ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿಬಿಎ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಅನ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಿಬಿಎ– ಪ್ರಥಮ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಬಿಬಿಎ (ಸಿಬಿಎಎಲ್ಸಿ) ರನ್ನರ್ ಅಪ್, ರಿದಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಬಿಬಿಎ (ಸಿಬಿಎಎಲ್ಸಿ) ಪ್ರಥಮ, ಐಬಿಎಂಆರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>