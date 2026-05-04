‘ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ’ ಕೋರ್ಸ್‌ ಆರಂಭ

<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತದ್ವಿದ್ಯ ಸಂಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ‘ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಾಲಜಿ’, ‘ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ’ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಸೌರಭ ಕೊಕಟ್ನೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ತದ್ವಿದ್ಯ ಸಂಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾಜ್ನೋ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆಯುರ್ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ರಂಗಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಆಟಿಸಂ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕುರಿತ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದವು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಭಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಪರಿಣಿತರ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಯುರ್ವೇದ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>13 ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 603 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಡಾ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಪ್ಟಿಕರ್ ಅವರು ಸೂತಿಕಾ ಪರಿಚರ್ಯೆ (ಪ್ರಸವೋತ್ತರ ಆರೈಕೆ) ಮತ್ತು ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ (ಗರ್ಭಪೂರ್ವ ಆರೈಕೆ) ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ. ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ಆರ್., ಡಾ. ಛಾಯಾ ಪಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಡಾ. ಜೆ.ಆರ್. ಜೋಶಿ, ಡಾ. ಮಹೇಶ ಸಾಲಿಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260504-24-35179196</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>