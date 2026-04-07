‘ಹಿಂದಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಲ್ಲ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂಕದ ಬದಲು ಗ್ರೇಡ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಿಂದಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಪುರೋಹಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕತೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಅಂಕ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>