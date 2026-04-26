ಪ್ರಕರಣ ವಿಲೇವಾರಿ: ಸಂಧಾನ ಸಹಕಾರಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಧಾನ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಅನಿಲ್ ಬಿ. ಕಟ್ಟಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 4ನೇ ಸಂಧಾನಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ವಿವಾದ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಧಾನ ತಂತ್ರ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ. ಇದು ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸಂಯಮ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧತೆ, ಬಾಂಧವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಧಾನಕಾರರು ಆಗಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಪಿ. ಚೌರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಪಣಜಿಯ ಸಾಲಗಾವ್ಕರ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಾಬುಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಎಂ.ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ, ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶಾರದಾ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜೈಹನುಮಾನ ಎಚ್.ಕೆ. ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>