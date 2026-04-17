ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಸ್.ನಿಂಬಾಳ್ (ಶೇ 97.6), ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಎ.ಕಡಂಬಿ (ಶೇ 96.8), ವರ್ಷಾ ಸಿ (ಶೇ 96), ವೆಲಗಪುಡಿ ನವನೀತ್ ರಾಜ್ (ಶೇ 95), ರೀತ್ ವಿ.ಮರಕುಂಬಿ (ಶೇ 94.6), ಸೋಹನ್ ಪಿ ಪಾಟೀಲ್ (ಶೇ 94.6), ಅಂಕಿತ್ ಎಸ್. ಶೂರಪಾಲಿ (ಶೇ 94.4), ಅನುಷ್ಕಾ ಸಿ.ಶೆಟ್ಟರ್ (ಶೇ 94.2), ಶ್ರೀನಿಧಿ ನಾಯಕ್ (ಶೇ 94.2),ಭಕ್ತಿ ಗುನ್ಹಾಲಕರ್ (ಶೇ 93.8), ವಂಶಿಕಾ ಎನ್. ಫಾಗನಾ (ಶೇ 93.8), ಸಿದ್ದಾಂತ ಸುಣಗಾರ (ಶೇ 93.4), ಅದಿತಿ ಸಂಶಿ (ಶೇ 92.4), ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಿ.ನೀಲಣ್ಣನವರ (ಶೇ 92.4), ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಶೇ 92.4), ಜಾನ್ಹವಿ ಕಾಮತ್ (ಶೇ 92), ಕಿರಣ ಬದಾಮಿ (ಶೇ 91.4), ದಿಶಾ ಪಾಟೀಲ್ (ಶೇ 91.2), ಧೀರಜ್ ಮಹೇಂದ್ರಕರ್ (ಶೇ 91), ಖುಷಿ ನೇಗಿನಾಳ್ (ಶೇ 91) ಅವರು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 81 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಜಗದೀಶ ಮರಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.