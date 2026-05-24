ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಿವಿಬಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಟೆಕ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ಬಿವಿಬಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಟೆಕ್ ನಾಯಕತ್ವ ಸಮಾವೇಶ–2026' ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ), ಆಟೊಮೇಷನ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಪೆಬಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸನ್ಲಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನೊವೇಷನ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ರಾಮ್ ಕೆರೂರ್, 'ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಪಿ. ಜಿ.ತೇವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಬೋರೇಗೌಡ, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೆರಿಕ್ ಜೋಸ್, ಸಿಸ್ಕೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ರೂಪಾಲಿ ಚೌಹಾಣ್, ಬಾಷ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಮಾ ಲಿಂಗನಗೌಡರ್, ಆತಿ ರೋಬೊಟಿಕ್ಸ್ನ ರಂಗರಾಜನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಿವಿಬಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಟೆಕ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಜವಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>