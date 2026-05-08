‘ಪ್ಲೀಡೀಸ್’ ಉತ್ಸವ ಇಂದಿನಿಂದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಬಿವಿಬಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 'ಪ್ಲೀಡೀಸ್ 26' ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ– ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮೇ 8ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಿ.ವಿ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಅವರ 141ನೇ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಲಿಕೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರಲಿವೆ. 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ನಾಯಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕೌಶಲ– ವರ್ಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೋಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಅಮನ್ ಗುಪ್ತಾ, ಬೊಲ್ಲಾಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೊಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ವಿವೇಕ್ ಸಾಮತಾನಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಹನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ವಲಯ, ಇನ್ಫ್ರಾಟೆಲಿಕಾಂ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 8ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಾ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಸಿಂಫನಿ, 9ರಂದು ಗಾಯಕಿ ಮೊನಾಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>