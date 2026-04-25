ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಕಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌಶಲ ಕಲಿತರೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಐಎಂಎಸ್ಆರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಸಿದ್ಧಪ್ಪ ಕೋತಂಬ್ರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ 4ನೇ ಸಂಧಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಕೌಶಲಗಳ ಕಲಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು, ಕಾನೂನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಹುಟ್ಟತ್ತಲೇ ಯಾರೂ ವಕೀಲರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಕೀಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಇದರ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಪಣಜಿಯ ಸಾಲಗಾವ್ಕರ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಾಬುಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಧಾನದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾಗಬೇಕು. ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶಾರದಾ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>