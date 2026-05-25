‘ವಕೀಲರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವಶ್ಯ’

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಾನೂನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅವಶ್ಯ' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಬಿಳ್ಳಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನವನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿ.ವಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ 12ನೇ ಅಣಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಕೀಲರು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಬರುವ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ ದಾಮೋದರಂ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ದಯಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಭಾಷಾ ಸಂವಹನ, ವಾದ ಮಂಡನೆ ಕೌಶಲ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವಿ.ವಿಯ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಬಸವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವ ವಕೀಲರು ಅಂತಹವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿ.ವಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರಾದ ಪ್ರೊ.ರತ್ನಾ ಆರ್. ಭರಮಗೌಡರ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಕೆ.ಎಲ್. ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದರು. ಸುನೀಲ್ ಬಾಗಡೆ, ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಹಿಟ್ಟಣಗಿ, ಕುಮುದಾ ಕರೊಗಲ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಮನಿಶಾ ಎಂ., ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಐಶ್ವರ್ಯ ಭಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಸಕೇರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅನನ್ಯ ಎಸ್., ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-24-638032762</p>